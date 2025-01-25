BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL

Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor

Hükümet düğmeye bastı... e-Devlet'e yeni işlem geliyor

Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına müdahale için yeni tedbirler devreye giriyor. Buna göre, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde senet dolandırıcılığına karşı yeni önlemler alınacak. Peki, nasıl bir önlem alınacak? İşte detaylar...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yargı Reformu'nu duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası konu ile ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Özellikle vatandaşların mağduriyetinin yoğun olduğu senet dolandırıcılığı için de yeni adımların atılmasına karar verildi.

HUKUKİ GÜVENLİK SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, ‘Hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefine yer verildi. Buna göre, senetler için de hukuki güvenliğin sağlanması için hukuki bir kayıt sisteminin oluşturulması konuşuluyor.

SENET E-DEVLET ÜZERİNDEN OLABİLİR

Türkiye gazetesinin Adalet Bakanlığı'ndaki kaynaklarına göre, senetlerde hukuki güvenliğin sağlanması için filigranlı olarak üretimi, merkez bankasının veya başka bir kuruluşa bu konuda yetki verilmesi, e-Devlet üzerinden işlem yapılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Bakanlık kaynakları konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Burada amaç vatandaşın istismarının önüne geçilmesi. Çeki her yerde bulamıyorsunuz. Artık senet de böyle olacak. Bu konuda çok mağduriyetler oluşuyor. Vatandaşın dolandırılmasının önüne geçilecek. Kırtasiyeden al gel, doldur imzala olmayacak. Senetlerin hukuki güvenirliği için bir sistem kurulması ve bu tip evrakların kayıt altına alınması için çalışma yapılıyor. Teknik detaylar tamamlandıktan sonra, kanuni düzenlemeler kısa süre içinde Meclis’ten geçirilecek”

ÖNCEKİ HABERLER
Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor! Bu illere yeni uyarı
Sıcaklıklar düşüyor, çok kuvvetli geliyor! Bu illere yeni uyarı
Silah bırakma çağrısı yapmayan Öcalan ne istedi? DEM Partili kaynaklar açıkladı
Silah bırakma çağrısı yapmayan Öcalan ne istedi? DEM Partili kaynaklar açıkladı
Kartalkaya'daki oteli denetleyen itfaiye ekibinden Selami Subay o günü anlattı
Kartalkaya'daki oteli denetleyen itfaiye ekibinden Selami Subay o günü anlattı
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Fenerbahçe Beko'ya rakip dayanmıyor Olympiakos'u dize getirdiler
Fenerbahçe Beko'ya rakip dayanmıyor Olympiakos'u dize getirdiler
Atama kararları Resmi Gazete'de 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı
Atama kararları Resmi Gazete'de 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü atandı
Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü
Bursa'da oto galeride yangın çıktı 13 araç hurdaya döndü
DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama
DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama
Şişli’de bir restorana silahlı saldırı
Şişli’de bir restorana silahlı saldırı
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!
Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı!
Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!
Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'a transfer oldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enkaz bölgesinde inceleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan enkaz bölgesinde inceleme