DMM'den Konya'da çöken binaya ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtti ve asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.Abone ol
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.
"Asılsız iddialara itibar etmeyin"
DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 24, 2025
Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.