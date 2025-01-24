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Bolu'da yanan otelin, yangın sensörlerinin kapatılma sebebi ortaya çıktı

Bolu'da yanan otelin, yangın sensörlerinin kapatılma sebebi ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili soruşturmada, otelin yangın alarm sisteminin odalarda sigara içilmesine izin verilmesi için devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili soruşturma devam ederken, otelin yangın sistemine ilişkin her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Yangından sağ kurtulan kişiler, otelin yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın merdiveni ve yangın tüplerinin bulunmadığını, yangın alarmının devreye girmediğini iddia etmişti. 78 kişinin feci şekilde can verdiği otelin yangın alarmına ilişkin çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

SİGARA İÇİLSİN DİYE ALARM KAPATILMIŞ

Otel personellerinden biri olan Erkut Malaycı, Grand Kartal Otel'de yetersiz şekilde de olsa tek çalışan sistemi yangın alarmlarının birkaç saniyelik keyif uğruna kapatıldığını söyledi. Malaycı, alarm sistemlerinin odalarında sigara içen müşterilere 'içme' denilemediği için kapatıldığını açıkladı.

Geçmişte sigara içilmesi nedeniyle otelin yangın alarmının devreye girdiğini ve misafirlerin panik yaşaması nedeniyle otel yetkilileri tarafından azarlandıklarını söyleyen Malaycı "Alarm sistemi var ama tuşlu var. Odada personel tütün ürünü içtiği için devreye girdiğini gördük. Patron hatta personeli azarladı o zaman otelde alarm yarattığı için. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenleri gördük sonrasında hiç devreye girdiğini görmedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haber7

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