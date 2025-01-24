Grand Kartal Otel'in sahibi dahil 8 kişi için tutuklama talebi

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'inin sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın​ felaketinde 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı yangına ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Öte yandan akademisyenler de davada bilirkişi olarak görevlendirildi.

HALİT ERGÜL DAHİL 8 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.