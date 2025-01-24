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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otel yangını faciasıyla ilgili açıklama: Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 8. İl Kongresi'nde konuştu.

78 vatandaşın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gereken neyse yapılacak"

Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldığını belirten Erdoğan, "Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz"

Facia sonrası muhalefet partilerinin iktidara yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın."

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