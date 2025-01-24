BIST 10.080
DOLAR 35,69
EURO 37,43
ALTIN 3.188,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

Bartın'da 11 yaşındaki oğlunu tüfekle vuran baba tutuklandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlunu ağır yaralayan baba tutuklandı.

Abone ol

Kavaklı köyünde İ.K'nin evinde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, İ.K'nin 11 yaşındaki oğlu U.K'ye isabet etti.

Karın bölgesinden ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan baba İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
ABD'de trans olduğunu söyleyerek kadın soyunma odasına giren adam birçok cinsel suçtan sabıkalı çıktı
Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yol haritası belirlendi
Türkiye ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yol haritası belirlendi
Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber
Bolu Gerede'de önceki gün kaybolan kadından acı haber
Fatih Karagümrük'te o futbolcu ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te o futbolcu ile yollar ayrıldı
Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek
Velilere müjde! Artık özel okullar bu ücreti ödeyemeyecek
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için ABD'den sinyal bekliyoruz
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..
Vodafone'dan ev internetiyle ilgili yeni karar 1 Nisan'dan itibaren..
MEB'den özel okul kıyafetlerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama
MEB'den özel okul kıyafetlerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama
Deniz Arman hayatını kaybetti! Son isteğini yakınlarına söylemiş
Deniz Arman hayatını kaybetti! Son isteğini yakınlarına söylemiş
Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi
Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
Samet Akaydın'ın yeni takımı belli oldu iddiası
Samet Akaydın'ın yeni takımı belli oldu iddiası