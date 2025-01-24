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Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'daki otel yangını! Bakan Kemal Memişoğlu yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı, inşallah onları da taburcu edeceğiz." dedi.

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İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Memişoğlu, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugünkü programlarında kentteki sağlık sektörünü değerlendireceklerini ifade eden Memişoğlu, "İzmir, sağlık alanında iyi seviyede. 31'i kamu, biri şehir, ikisi üniversite ile eğitim ve araştırma olmak üzere 64 hastanemiz mevcut. Daha iyi sağlık sistemi için toplantılar yapıyor, ziyaretlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bolu'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın için üzgün olduklarını dile getiren Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı, inşallah onları da taburcu edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Aile hekimlerimizi ön plana çıkaracağız"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin koruyucu hekimlik olduğunun altını çizdi.

İnsanların hastalanmadan sağlıklı kalmasını istediklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bağımlılık, kötü beslenme, hareketsizlik gibi maalesef bedenimizi, sağlığımızı engelleyen unsurları dışlamak ve hastalanmadan sağlığımızı korumak için aile hekimlerimizi ön plana çıkaracağız. İzmir'de yeni aile hekimlikleri yapıyoruz, birçok inşaatımız var ve kurumsal kimlik kazandıracağız. Bu konuda daha da iyi olacağız.

Özellikle kış döneminde mevsimsel olarak solunum enfeksiyonlarımız bir miktar artmakta ancak geçen senelere göre bir farklılığımız yok. Bu hastalıkların birçoğu iyi beslenme ve dinlenmekle daha çabuk geçen hastalıklar. Hastanelerde, özellikle acildeki yoğunluğu mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Mesai sonrasında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın özverisiyle randevudaki sıkıntıları bir miktar azalttık ve daha da azaltacağız."

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