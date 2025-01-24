Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Tek gecede 6 gezegen bir arada geçit sunacak

201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur

Cüneyt Özdemir sonuna kadar haklı! Tanju Özcan göz göre göre bakın nasıl yalan konuştu rezalet ötesi