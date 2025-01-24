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Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da feci kaza iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Tortum kara Karagöbek mevkisinde, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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