BIST 10.089
DOLAR 35,69
EURO 37,49
ALTIN 3.184,28
HABER /  GÜNCEL

Cüneyt Özdemir sonuna kadar haklı! Tanju Özcan göz göre göre bakın nasıl yalan konuştu rezalet ötesi

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciası sonucunda 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken olaya dair bir analiz de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Abone ol

Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yaptığı canlı yayında yangın sonrası 'Bana bağlı değil' açıklamasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslendi. Özcan'ın yalan söylediğini vurgulayan Özdemir, yaşananların baştan sonra rezalet olduğunun da altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Geceleri geçmeyen baş ağrısı glokomun habercisi olabilir!
Geceleri geçmeyen baş ağrısı glokomun habercisi olabilir!
ABD'de bir günde 500'den fazla kayıtsız göçmen gözaltına alındı
ABD'de bir günde 500'den fazla kayıtsız göçmen gözaltına alındı
O parayı artık ev sahipleri ödeyecek! Kiracılar bu haberi bekliyordu
O parayı artık ev sahipleri ödeyecek! Kiracılar bu haberi bekliyordu
Narin cinayetinin gerekçeli kararında çarpıcı 'Yenge' detayı
Narin cinayetinin gerekçeli kararında çarpıcı 'Yenge' detayı
Tanju Özcan "Yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" dedi! "Grand Kartal Otel yıkılacak" iddiasına açıklama
Tanju Özcan "Yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" dedi! "Grand Kartal Otel yıkılacak" iddiasına açıklama
Ticaret Bakanlığı: 19 serbest bölgede 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi
Ticaret Bakanlığı: 19 serbest bölgede 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi
Şara: Türkiye’yi hedef alan gruplara geçit verilmeyecek
Şara: Türkiye’yi hedef alan gruplara geçit verilmeyecek
Kürşad Zorlu AK Parti'ye çok farklı bir seçmen kitlesini çekecek
Kürşad Zorlu AK Parti'ye çok farklı bir seçmen kitlesini çekecek
Teknosa'dan peşin fiyatına 6 taksit kampanyası
Teknosa'dan peşin fiyatına 6 taksit kampanyası
Konya'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı ölenler ve yaralılar var
Konya'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı ölenler ve yaralılar var
Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
SPK'den 4 şirketin halka arzına onay
SPK'den 4 şirketin halka arzına onay