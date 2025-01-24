Cüneyt Özdemir sonuna kadar haklı! Tanju Özcan göz göre göre bakın nasıl yalan konuştu rezalet ötesi

Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciası sonucunda 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken olaya dair bir analiz de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

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Cüneyt Özdemir, geçtiğimiz saatlerde YouTube'da yaptığı canlı yayında yangın sonrası 'Bana bağlı değil' açıklamasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslendi. Özcan'ın yalan söylediğini vurgulayan Özdemir, yaşananların baştan sonra rezalet olduğunun da altını çizdi.