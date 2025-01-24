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Teknosa'dan peşin fiyatına 6 taksit kampanyası

Teknosa'dan peşin fiyatına 6 taksit kampanyası

Teknosa, özel kampanyasıyla pek çok kategoride peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Teknosa, çeşitli kampanyalarıyla alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor.

Teknosa'nın bu kampanyasında, televizyon ve telekom kategorileri hariç, küçük ev aletleri, beyaz eşya, süpürge, kişisel bakım ürünleri, notebook, tablet ve aksesuar kategorilerinden yapılan alışverişlerde, peşin fiyatına 6 taksit imkanı sağlanıyor.

Limit tutarına yer verilmeyen kampanya, 3 Şubat Pazartesi'ye kadar tüm Teknosa mağazalarında 22.00'ye kadar, Teknosa internet sitesinde ise 00:00'a kadar geçerli olacak.

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