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Merkez Bankası'ndan yeni FAST adımı

Merkez Bankası'ndan yeni FAST adımı

Merkez Bankası, FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerini devreye aldı. Böylece ödeme iste hizmetini artık işletmeler de kullanabilecek.

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Alacaklının ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özellikleri devreye alındı.

NTV'de yer alan habere göre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre FAST Ödeme İste Katman Servisi'ni artık kurumsal kullanıcılar da kullanabilecek. Sistem, geçen yıl bireysel kullanım için aktif hale gelmişti.

Böylece söz konusu servis, işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek. İşletmeler bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde de “ödeme iste” talebini başlatabilecek.

“Ödeme erteleme” fonksiyonu

Ayrıca, FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin tüm ödeme türlerinde “kısmi ödeme” ve “erken ödeme”, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise “ödeme erteleme” fonksiyonları devreye alındı.

Yeni özellikler 18 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştı.

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