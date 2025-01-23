BIST 10.113
DOLAR 35,63
EURO 37,21
ALTIN 3.154,04
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı: Yanlış karar

Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı: Yanlış karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ''Lyon'a iki tane kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Hakem yanlış kararlar verdi.'' dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var"

"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu."

ÖNCEKİ HABERLER
Mourinho’dan VAR isyanı: Uyarmadılar...
Mourinho’dan VAR isyanı: Uyarmadılar...
Eşi, Edip Akbayram'ın sağlık durumunu açıkladı
Eşi, Edip Akbayram'ın sağlık durumunu açıkladı
3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ele geçirildi
3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ele geçirildi
Fenerbahçe'de kırmızı kart isyanı! Ayağı kırılacaktı
Fenerbahçe'de kırmızı kart isyanı! Ayağı kırılacaktı
Fenerbahçe, Lyon'u elinden kaçırdı
Fenerbahçe, Lyon'u elinden kaçırdı
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Pezeşkiyan ülkedeki sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi
Pezeşkiyan ülkedeki sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnek verdi
Galatasaray için alınan takipsizlik kaldırıldı
Galatasaray için alınan takipsizlik kaldırıldı
AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge
AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge
Yılmaz Tunç duyurdu: Yangında 12 gözaltı var
Yılmaz Tunç duyurdu: Yangında 12 gözaltı var
BM'den 'Gazze'de ateşkes' değerlendirmesi
BM'den 'Gazze'de ateşkes' değerlendirmesi
Trafikte saldırgan sürücülerin ehliyetleri geri alınacak
Trafikte saldırgan sürücülerin ehliyetleri geri alınacak