Jose Mourinho'dan kırmızı kart isyanı: Yanlış karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ''Lyon'a iki tane kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Hakem yanlış kararlar verdi.'' dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var"

"Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu."