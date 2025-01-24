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ABD Başkanı Trump'tan kripto para piyasasına destek için önemli adım imzayı attı

ABD Başkanı Trump'tan kripto para piyasasına destek için önemli adım imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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Trump, Beyaz Sarayda düzenlenen imza töreninde, kripto para piyasasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Trump, kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, "Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu" olarak adlandırılan grup, dijital varlıklara ilişkin federal bir düzenleyici çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle görevli olacak.

Ayrıca kararnameyle kurumlara, dijital varlık piyasalarını etkileyen ve iptal edilmesi veya değiştirilmesi gereken düzenlemeler hakkında çalışma grubuna önerilerde bulunmaları talimatı verildi.

Öte yandan kararnameyle, kurumların Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) geliştirmeleri veya çıkarmaları yasaklandı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü vermişti.

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