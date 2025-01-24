Ahmed Kutucu resmen Galatasaray'da!

Süper Lig lideri Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transfer için 5.962.500 EUR ödeme yapacak.

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Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı.

AHMED KUTUCU GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte o açıklama:

“Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.”

MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray yaptığı açıklamada Ahmed Kutucu’ya, 2024-2025 sezonu için 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 60.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 75.000.000 TL ödeneceğini belirtti.