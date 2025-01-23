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AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge

AK Parti'den Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin önerge

AK Parti, Bolu'daki otel yangının tüm yönleriyle araştırılması için harekete geçti. Meclis araştırması açılması için hazırlanan önerge Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını Meclis gündemine taşındı.

Mecliste Araştırma Komisyonu kurulması için harekete geçildi. AK Parti grubunun hazırladığı önerge Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Önergede yangının tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması gerektiği belirtildi. Sorumluların tespit edilmesinin önemine değinildi. Yapı ve yangın güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığının tespitine dikkat çekildi. Bir daha benzer bir acının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin önemi hatırlatıldı.

AK Parti grubunun hazırladığı önergenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Önergenin kabul edilmesi durumunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve bu konuda alınması gereken önlemleri araştıracak.  

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