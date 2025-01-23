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3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ele geçirildi

3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabilecek etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde, 1 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelendikleri kamyonda yaptıkları aramada, 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Söz konusu etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

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