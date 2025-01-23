MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı'nın şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan İs. Asb. Üçvş. Ufuk Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ UFUK AKINCI ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk Akıncı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.