Galatasaray, Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı

Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 6 milyon Dolar bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışta edilen karın yüzde 20’si Eyüpspor’a ödenecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak.

Milli futbolcu, takıma katılmak için Florya’ya gitti. Resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.