Bitcoin için 700 bin dolar tahmini

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin için 700 bin dolar tahmininde bulundu.

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, Bitcoin için uçuk bir tahminde bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ile yüzde 5'ini kriptoya ayırması durumunda Bitcoin'in fiyatının 700 bin dolara yükselebileceğini öne sürdü.

"YATIRIMCILAR ACELECİ DAVRANIYOR"

Bloomberg'e konuşan Fink, yatırımcıların yüksek enflasyonun bittiğini düşünmekte çok aceleci davrandığını belirtti.

Dünya için en büyük riskin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Fink, "Gerçekten enflasyonun yükseleceği bir senaryo görebiliyorum." dedi.

Fink, Bitcoin'i geleneksel finans sistemlerindeki zayıflıklara karşı bir koruma olabileceğini dile getirdi.

ÖNEMLİ BİR VARLIĞI YÖNETİYOR

BlackRock, 11,5 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor.

SON GÜNLERDE AŞAĞI DOĞRU BİR SEYİR İZLİYOR

Öte yandan ABD'de Donald Trump'ın görevi devralmasıyla 110 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, son günlerde yönünü aşağıya çevirdi.

Bitcoin, bugün 102 bin dolar civarında dalgalı bir görünüm sergiliyor.