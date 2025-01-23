BIST 10.106
DOLAR 35,64
EURO 37,18
ALTIN 3.143,04
HABER /  GÜNCEL

Karnelerini alan çocuklarını ödüllendirmek için Bolu'ya gitmişler!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karnelerini alan çocuklarını ödüllendirmek için Bolu'ya gitmişler!

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Abone ol

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Bademli Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin, Hacettepe Üniversitesinden mezun oldukları ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Tüzgiray çiftinin, karnelerini alan çocukları Defne ve Demir'i sömestr tatilinde ödüllendirmek için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu! Cenazesi İstanbul'a gönderildi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu! Cenazesi İstanbul'a gönderildi
Yılmaz Tunç’tan Kartalkaya soruşturmasına ilişkin açıklama
Yılmaz Tunç’tan Kartalkaya soruşturmasına ilişkin açıklama
Kartalkaya'daki faciada yeni detaylar! Yangının çıkış noktası netleşti
Kartalkaya'daki faciada yeni detaylar! Yangının çıkış noktası netleşti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi selamı vermekle eleştirilen Elon Musk'a sahip çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi selamı vermekle eleştirilen Elon Musk'a sahip çıktı
İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 38 bin çocuk yetim, 14 bin kadın dul kaldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 38 bin çocuk yetim, 14 bin kadın dul kaldı
Bolu'daki otel yangınında ölen aile İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı
Bolu'daki otel yangınında ölen aile İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı
96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı
Beşiktaş Belediyesi başkan vekili belli oldu! Rıza Akpolat'ın yerine kim geçti?
Beşiktaş Belediyesi başkan vekili belli oldu! Rıza Akpolat'ın yerine kim geçti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Akın Gürlek tepkisi: Parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Akın Gürlek tepkisi: Parmak sallayamaz
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı