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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 38 bin çocuk yetim, 14 bin kadın dul kaldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 38 bin çocuk yetim, 14 bin kadın dul kaldı

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımda, 38 bin çocuğun yetim, 14 bin kadının dul kaldığı belirtildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığına bağlı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail soykırımının geride bıraktığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

"Saldırılarda 32 bin 152 çocuk babasını; 4 bin 417 çocuk annesini, 1918 çocuk ise hem anne hem babasını kaybetti. 13 bin 901 kadın da eşini kaybetti." ifadesini kullanan Vahidi, bunun Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli ailenin başına gelen benzeri görülmemiş bir insani felaketi yansıttığını vurguladı.

Saldırıların geride yetimlerin olduğu binlerce aile bıraktığını aktaran Vahidi, uluslararası topluma, "bu mağdur ailelere insani, psikolojik ve maddi destek sağlanması için acilen müdahale" çağrısında bulundu.

Vahidi, bu verilerin, Gazze halkının yaşadığı acıların boyutunun açık bir kanıtı olduğunu; yetimlerin ve mağdur ailelerin acılarını hafifletmek, hayatlarını insan onuru temelleri üzerinde yeniden inşa etmek için ivedilikle harekete geçilmesini istedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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