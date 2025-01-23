Çalışan annelere 21 bin liraya kadar bakıcı desteği

Çalışan annelere yönelik bakıcı desteği güncellendi. Proje kapsamında annelere 21 bin liraya kadar destek sağlanacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)" kapsamında güncellenen destek rakamlarını duyurdu. Bakan Işıkhan, “Çalışan annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, aynı zamanda sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak olan proje, toplamda 15 milyon TL'nin üzerinde bir destek bütçesiyle hayata geçirilecek.

GÜNCELLENEN DESTEK RAKAMLARI

Projeden yararlanacak çalışan anneler, 2025 yılında aşağıdaki oranlarda destek alacak:

Tam zamanlı çalışan annelere: 510 Euro yani güncel kur üzerinden yaklaşık 18.926 TL.

Bekar ya da özel gereksinimli çocuğu olan tam zamanlı çalışan annelere: 560 Euro yani 20.779 TL.

Yarı zamanlı çalışan annelere: 255 Euro yani 9.462 TL.

Bekar ya da özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere: 305 Euro yani 11.317 TL.