Yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış: Yanan otelde güvenlik zafiyeti var!

Türkiye’nin ilk kadın yangın inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki yangını “güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirdi. Çarşaflarla yapılan tahliyeyi eleştiren Alkış, “12 katlı bir otelde bu yöntem reva görülemez. Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin eksikliği büyük kayba yol açtı” dedi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği trajik yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye’nin ilk kadın yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, olayın güvenlik zafiyeti nedeniyle bu boyuta ulaştığını belirtti. Dr. Alkış, "12 katlı bir otelde çarşaflarla tahliye, 2025 Türkiye’sine yakışmıyor" diyerek, otel ve turizm sektöründeki yangın güvenliği eksiklerine dikkat çekti.

“YANGINDA İNSANLAR YANARAK DEĞİL, DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLÜYOR”

Yangının hızla yayılmasının ardından yaşanan tahliye sürecini eleştiren Dr. Alkış, yangın güvenliğinin oteller gibi yüksek insan hareketliliğine sahip mekanlarda kritik bir unsur olduğunu vurguladı. “Bir yangın 4-10 dakika arasında tüm alanı kaplar. İnsanlar genellikle yanarak değil, dumandan zehirlenerek ölür. Özellikle sünger yataklar ve akrilik malzemeler gibi kimyasal içerikli eşyaların oluşturduğu duman siyanürlü maddeler içerir ve hızlı bir şekilde iç organ hasarına yol açar,” dedi.

TAHLİYE VE YANGIN SİSTEMLERİNDE EKSİKLİK

Tahliye süreçlerinin 15 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini ifade eden Alkış, çarşaflarla yapılan tahliyeyi sert bir dille eleştirdi: "Bu yöntem insanlara reva görülemez. Eğer otelde yangın algılama ve söndürme sistemleri düzgün çalışıyor olsaydı, bu kadar can kaybı yaşanmazdı." Dr. Alkış, yağmurlama sistemlerinin doğru projelendirilmesi durumunda yangınların yüzde 95 oranında önlenebileceğini de ekledi.

ANTALYA OTELLERİ DAHA ŞANSLI

Turizm cenneti Antalya’daki otellerin yangın güvenliği konusundaki hassasiyetine değinen Dr. Alkış, “Son yıllarda otel yöneticileri bu konuda daha bilinçli hareket ediyor. İnşaat aşamasında dahi uzmanlardan bilgi alınıyor. Antalya, bu açıdan biraz daha şanslı,” dedi.

GÜNLÜK HAYATTAKİ YANGIN TEHLİKELERİNE DİKKAT

Yangınların sadece büyük yapılarda değil, evlerde ve öğrenci yurtlarında da basit ihmallerden kaynaklanabildiğini hatırlatan Alkış, şu uyarılarda bulundu:

Elektrikli Cihazlar: Bekleme modundaki klimalar ve elektronik cihazlar prize takılı bırakılmamalı.

Çoklu Priz Kullanımı: Aşırı yükleme statik elektrik birikimine yol açabilir.

Sigara İhmalleri: Sigaranın tam söndürülmeden atılması veya saklanması yangına davetiye çıkarır.

Naylon ve Statik Elektrik: Naylona sarılı malzemeler statik birikim yaparak kıvılcım oluşturabilir.

“ÖNLENEBİLİR HER ÖLÜM BİR CİNAYETTİR”

Son olarak Dr. Alkış, Kartalkaya’daki yangının temel sebeplerinden birinin güvenlik önlemleri eksikliği olduğunu vurguladı. "Yangın gibi felaketlerin yaşanmaması için bilimin ve teknolojinin gerekliliklerini yerine getirmek, düzenli denetim ve bakım süreçlerini aksatmamak zorundayız. Önlenebilir her ölüm bir cinayettir,” diyerek yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.