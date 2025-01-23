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Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Yeni başkan belirlenecek

Beşiktaş Belediyesi'nde seçim günü: Yeni başkan belirlenecek

İstanbul'da suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yeni başkan vekili, bugün saat 14.00’te yapılacak belediye meclisi toplantısında seçilecek.

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İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Akpolat ile birlikte, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve 21 kişi de 17 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının hemen ardından Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BUGÜN SEÇİLİYOR

Beşiktaş Belediyesi’nde yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim bugün yapılacak. İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca belediye meclisinin, 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanacağını açıkladı.

TÜM MECLİS ÜYELERİ CHP’Lİ

Beşiktaş Belediye Meclisi’nin tamamının CHP’li üyelerden oluştuğu biliniyor. Bu durum, yeni başkan vekilinin seçimine dair dikkatleri meclisteki iç dinamiklere çevirdi. Seçim sonucunun ilçedeki belediye yönetimi açısından nasıl bir yön belirleyeceği merak konusu.

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