Köfteci Yusuf sonrası Tavuk Dünyası da listede! Bakanlığın ifşa listesine girdi

Son aylarda gündemdeki yerini koruyan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Köfteci Yusuf'la başlayan dalga şimdi de herkesin mutlaka bir kez yediği ünlü markaya uzandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği yeni 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Türkiye'nin önemli firmalarına yer vermeye devam ediyor. Son denetimlerde, çok sayıda şubesi bulunan restoran zinciri Tavuk Dünyası da listeye dahil edildi.

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Neredeyse her vatandaşın evine mutlaka bir kez giren ürünlerin tek tek ifşa edilmesi vatandaşları 'biz ne yiyoruz?' dedirtmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yayımlanmaya başlayan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, ünlü markaların ürünlerinde aldatıcı içerik ya da zararlı madde kullanması nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.

PEYNİR, SUCUK, ZEYTİNYAĞI...

Son güncellemeyle birlikte çok sayıda peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisi listeye dahil edilirken, en dikkat çeken gelişme Türkiye'de AVM ve cadde üzeri noktalarda yüzlerce şubesi bulunan restoran zinciri Tavuk Dünyası oldu.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARI

Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tavuk Dünyası) için düşülen bilgilendirme notunda, 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul'da bulunan bir şubesindeki pul biber ürünlerinde domates bulunduğu saptandı.

İKİNCİ RESTORAN ZİNCİRİ OLDU

Uzmanlar, söz konusu gelişmenin özellikle domates alerjisi bulunan tüketiciler için oldukça tehlikeli durumlara yol açabileceği uyarısında bulunurken, yayımlanan listede çok sayıda tanıdık markanın yer alması dikkatlerden kaçmadı. Bu güncellemeyle birlikte Tavuk Dünyası, Köfteci Yusuf'un ardından 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine giren en büyük ikinci restoran zinciri oldu.