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Trump'tan dikkat çeken karar! Gizli Servis'in başına o ismi getirdi

Trump'tan dikkat çeken karar! Gizli Servis'in başına o ismi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını duyurdu.

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Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yeni atamaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını belirten Trump, "(Curran), Pensilvanya'da beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı." ifadesini kullandı.

Trump, "Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda ona güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bakanlık ve hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senatodan onay alması gerekmiyor.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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