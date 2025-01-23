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Los Angeles'ta yeni yangın çıktı! Birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Los Angeles'ta yeni yangın çıktı! Birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı

Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapladı.

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California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının 2 bin hektardan fazla alanı kapladığı bildirilirken bölgede tahliye uyarıları verildi.

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

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