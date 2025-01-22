BIST 10.105
DOLAR 35,65
EURO 37,18
ALTIN 3.159,75
HABER /  GÜNCEL

Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Abone ol

Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi.

Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.

Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'den terör örgütüne uyarı: Güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız
Suriye'den terör örgütüne uyarı: Güç kullanmak zorunda kalırsak, hazır olacağız
Bakan Fidan’dan ABD’li yeni mevkidaşına telefon!
Bakan Fidan’dan ABD’li yeni mevkidaşına telefon!
Ole Gunnar Solskjaer tarihi galibiyetin şifresini açıkladı
Ole Gunnar Solskjaer tarihi galibiyetin şifresini açıkladı
Donald Trump'tan Putin'e 'yaptırım' uyarısı
Donald Trump'tan Putin'e 'yaptırım' uyarısı
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi: 7 maddelik bildiri yayınlandı
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi: 7 maddelik bildiri yayınlandı
Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79 oldu
Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79 oldu
Kartalkaya'daki faciada reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi
Kartalkaya'daki faciada reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi
Bolu'daki yangın nedeniyle dizilerin tekrarı ekrana gelecek
Bolu'daki yangın nedeniyle dizilerin tekrarı ekrana gelecek
Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti
Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti
Otel faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü gözaltında
Otel faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü gözaltında
Sinan Ateş suikastı soruşturmasında sıcak gelişme!
Sinan Ateş suikastı soruşturmasında sıcak gelişme!
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da defnedildi
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da defnedildi