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Ole Gunnar Solskjaer tarihi galibiyetin şifresini açıkladı

Ole Gunnar Solskjaer tarihi galibiyetin şifresini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim" dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:

"Takım oyununun önemini anlattım"

"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım."

"Avrupa'da yolumuza devam edeceği"

"3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bir yıldızın parlaması için tüm takımın çalışması gerekiyor."

"Kendisine güvenmesini söyledim"

"Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri."

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