Mourinho: Turnuvada hayal kurmamız için tur atlamamız gerek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında “Önümüzdeki 2 maçta bize tahminimce 2 puan yeterli olacaktır tur atlamak için. Dolayısıyla taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın çok özel beklenti içerisinde olunmasının gerektiğini düşündüğüm bir maç değil. Bu turnuvada beklentimiz var ama hayal kurabilmek için tur atlamamız gerekiyor.” dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Lyon’u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.45’te başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çalacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda sakatlık ve listede olmamaları sebebiyle eksik oyuncuların bulunduğuna değinen Jose Mourinho, “Taraftarlarımızın desteğiyle bu durumu telafi etmeyi düşünüyoruz. Onların bize yardımıyla, desteğiyle bu 10 oyuncunun eksiğini telafi edebiliriz. Onların bize vereceği özel enerjiyle. Önümüzdeki 2 maçta bize tahminimce 2 puan yeterli olacaktır tur atlamak için. Dolayısıyla taraftarlarımıza ihtiyacımız var.

Yarın çok özel beklenti içerisinde olunmasının gerektiğini düşündüğüm bir maç değil. Elimizde olmayan oyuncuları unutmamak için elimde listeyle geldim. 5 tane potansiyel bek oynayabilecek oyuncu vardı elimizde. Jayden, Kostic, Müldür, Oğuz, Levent. Bunların hiçbiri olmayacak. İsmail sakat. Oynayabilseydi bize yardımcı olabilirdi. Bartuğ listede yok. Livakovic sakatlık yaşadı. Zor bir durum içerisindeyiz. Yarın oynayacağımız rakip çok zorlu bir rakip.

Bu turnuvada beklentimiz var ama hayal kurabilmek için tur atlamamız gerekiyor. Şu anki durum bir sonraki turdan daha zor bizim için. Bir sonraki tura geçebilirsek yeni bir ekleme yapma imkanımız olacak. 2 ekleme yapacağız. Diego ve Milan’ı ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçında zorluk yaşayacağız. Midtjylland maçı soğuk bir havada oynanacak maç. Yarın stadyumun dolu olacağını düşünüyorum. Onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘UFAK BİR ROLÜM VAR’

Milan Skriniar transferindeki rolünün sorulması üzerine Mourinho, “Ufak bir rolüm var. Asıl büyük rol kulübün rolü. Kulübün bu transferi gerçekleştirmek için göstermiş olduğu istek ve finansal kapasitesi. Asıl rolün sportif direktörümüzde olduğunu düşünüyorum. Görüşmeleri yüz yüze sürdüren kişi sportif direktörümüzdü. Benim rolüm; telefonla ona Fenerbahçe’nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemek, Türkiye Ligi’nin ne kadar harika bir lig olduğunu söylemek, ne kadar adil bir lig olduğunu söylemek, İstanbul’un yağmur veya güneş olsa da ne kadar güzel olduğunu söylemek oldu. Güzel bir hikaye anlattım!..” cevabını verdi.