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Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da defnedildi

Bolu'da otel yangınında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da defnedildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden gencin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

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Lise öğrencisi Ömür Kotan'ın (17) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kotan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kotan'ın yakınlarının yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.

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