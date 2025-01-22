Ezgi Apartmanı sanıkları 500 gündür firari

6 Şubat depremlerinin ardından 2 yıl geride kalırken 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu kapsamında asli kusurlu bulunan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 500 gündür aranıyor. Şüpheliler hakkında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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11 ili etkileyen ve 50 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan depremlerde 2 yıl geride kaldı. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel ise 500 gündür yakalanamadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyeleri tarafından hazırlanan raporda, müteahhit ile binanın giriş katındaki Kervan Pastanesi sahiplerinin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

BirGün'de yer alan habere göre, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında, “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak 2 şüpheli, kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

AVUKAT ERSAN ŞEN TUTUKLANMAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Haberde iki sanığın şirketlerinin faaliyet göstermeye devam ettiği, devlete dondurma sattığı öne sürüldü. Firarilerin avukatlığını üstlenen avukat Ersan Şen, duruşmalarda, “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep etti.

ARANIRKEN NOTERE GİTTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, firariler aranırken noterden şirketlerinin yönetim kurulu toplantısına katıldıklarını söyledi, "İnsanlar firariler için, ‘Devlet istese hemen bulur’ diyorlar. Genel olarak, adalete güven kalmamış. Fakat ben hâlâ adalet beklemekten vazgeçmiyorum." dedi.