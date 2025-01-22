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Kartalkaya'da şaşkına çeviren iddia! "Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden ücret istediler"

Kartalkaya'da şaşkına çeviren iddia! "Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden ücret istediler"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.Ekiplerin bölgede çalışması sürerken şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü.  238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.

Yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Aynı zamanda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından otelde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. 

"Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden ücret talep ettiler"

tv100'de yer alan habere göre 24 saati aşkın bir süredir olaya müdahale eden ekipler dinlenmek için yine yanan otel tarafından işletilen binada konaklamak istediler. AFAD ekiplerinden konaklamaları için ücret talep edildiği iddia edildi. 

"Otelde konaklamak isteyenler var"

tv100 Muhabiri Fatih Poyraz, resepsiyona halen gelen telefonlar olduğunu, otelde rezevasyon yapıp, burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu söyledi. 

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