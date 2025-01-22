BIST 10.031
DOLAR 35,65
EURO 37,25
ALTIN 3.160,49
HABER /  GÜNCEL

Fransız yönetmen Bertrand Blier hayatını kaybetti

Fransız yönetmen Bertrand Blier hayatını kaybetti

Fransız sinemasının kışkırtıcı yönetmeni Bertrand Blier, 85 yaşında hayatını kaybetti. "Les Valseuses" ve "Gece Elbisesi" gibi cesur filmleriyle tanınan Blier, burjuvaziyi şok eden anlatımıyla sinema dünyasında iz bıraktı.

Abone ol

Fransız sinemasına tartışmalı ve cesur yapımlarıyla damga vuran ünlü yönetmen Bertrand Blier, Paris’teki evinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Blier, 70’li ve 80’li yıllarda yaptığı çarpıcı filmlerle büyük bir başarı yakalamış ve sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinmişti.

KIŞKIRTICI FİLMLERİ VE BÜYÜK BAŞARILARI

Blier, özellikle "Les Valseuses" (Going Places), "Gece Elbisesi" ve "Senin İçin Fazla Güzel" gibi filmleriyle tanınıyordu. Bu yapımlar, sadece sinemaseverler arasında değil, toplumsal tartışmalarda da geniş yankı uyandırmıştı. Yönetmenin bu dönemdeki birçok filminde, Gérard Depardieu, yaralı ve maço erkek karakterlerini başarıyla canlandırdı.

PROVOKASYON VE DOSTLUK TEMASI

Bertrand Blier, kariyerindeki tartışmalı duruşunu ve sinemadaki alışılmadık yaklaşımını açıkça dile getirmiş bir isimdi. 2011 yılında İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği röportajda, “Burjuvaziyi şok etmekten her zaman keyif almışımdır” ifadelerini kullanmıştı. Blier, filmlerinde erkekler arasındaki dostlukların karmaşık dinamiklerini işlerken, arzu ve tutkuların bu ilişkilerde nasıl sorunlara yol açtığını keşfetmekten büyük ilham aldığını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan otel faciasının yaşandığı Bolu'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otel faciasının yaşandığı Bolu'ya gidiyor
Türk Devletleri Teşkilatı ülkemeri otel faciası sonrası bayraklarını yarıya indirdi
Türk Devletleri Teşkilatı ülkemeri otel faciası sonrası bayraklarını yarıya indirdi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan, Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan, Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidi
Çaykur Rizespor'da o isim ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da o isim ile yollar ayrıldı
Trump'ın Çin'le dijital ve ticari savaşı
Trump'ın Çin'le dijital ve ticari savaşı
Fransa'da DİTİB'e bağlı caminin önüne el bombası bırakıldı
Fransa'da DİTİB'e bağlı caminin önüne el bombası bırakıldı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların son durumu nasıl?
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların son durumu nasıl?
'Kombo virüs' hızla yayıldı: Maske ve mesafe yine gündemde
'Kombo virüs' hızla yayıldı: Maske ve mesafe yine gündemde
Konya'da bir baba 16 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü
Konya'da bir baba 16 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldü
Yozgat’ta FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi saklandığı yerde yakalandı!
Yozgat’ta FETÖ operasyonu: Örgüt üyesi saklandığı yerde yakalandı!
76 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otelde son kez arama yapılacak
76 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otelde son kez arama yapılacak
İzmir'de taksiciler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
İzmir'de taksiciler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı