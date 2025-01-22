'Kombo virüs' hızla yayıldı: Maske ve mesafe yine gündemde

Kış aylarında havaların soğuması gribal enfeksiyonları da beraberinde getirdi. Halk yeni bir küresel salgının endişesini taşırken uzmanlar sosyal mesafe ve maske önlemlerini tekrar tavsiye etti. Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat, son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarının pik yaptığına dikkat çekti, "kombo virüs" uyarısı yaptı. Çat, "Özellikle kronik hastalığı olanlar ve çocuk yaş grubundakilerin korunmasını öneriyoruz." dedi.

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Vatandaşlar 3 sene önce yaşanan Covid-19 salgınının kaygısını taşımaya devam ederken soğuk havayla sayısı artan hastalıklar hakkında uzmanlar da uyardı. Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat; "kombo virüs" şeklinde tanımlanan Covid-19, influenza ve mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada yayılmasının, halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Çat, acil servislerde yoğunluk yaşandığını söylerken, bu virüslerin bir arada olmasının yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas-eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açtığını kaydetti.

MASKE VE MESAFE YİNE GÜNDEMDE

Virüslere karşı nasıl önlemler alınacağını anlatan Çat, özellikle kapalı alanların sık sık havalandırılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. "Kalabalık alanlara gireceksek maske kullanımı salgın döneminde özellikle çok önemli ve çok etkin bir yöntem." diyen Çat, "Beslenmemize çok ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Bağışıklığı yüksek tutan portakal, mandalina gibi C vitamini yüksek mevsim yiyeceklerini tüketmeyi öneriyoruz." uyarılarını yaptı.

KRONİK HASTALAR VE ÇOCUKLAR DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ

Özellikle kronik hastalığı olanlar ve çocuk yaş grubundakilerin korunması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çat, "Bu kişilerde enfeksiyonlar, ev istirahat ile tedavi olabilecekken tansiyon, şeker, kanser gibi bağışıklık sistemini sıkıntıya sokan hastalıklara sahip olanlarda hastaneye yatış gerekebiliyor." şeklinde konuştu.