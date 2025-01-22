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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi sona erdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Borussia Dortmund Kulübü, yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon Nuri Şahin yönetiminde beklenen performansı gösteremeyen Borussia Dortmund, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Bologna'ya 2-1 yenilerek tüm kulvarlarda art arda 4. mağlubiyetini yaşadı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) üst üste 3 maç kaybeden Borussia Dortmund, 18 hafta sonunda 25 puanda kalarak 10. sıraya kadar geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 haftada 12 puanla 13. sırada yer alan Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. turunda ise Wolfsburg'a elendi.

Futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ile 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de Almanya Kupası'nı kazanan Nuri Şahin, 2013'te ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Teknik direktörlüğe Antalyaspor'da adım atan 36 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında takımın başında yer aldı. Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da Aralık 2023'te yardımcı antrenör, Haziran 2024'te ise 3 yıllık sözleşmeyle teknik direktör olarak göreve getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün spor direktörü Lars Ricken, takımın mevcut performansından sonra bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek, "Nuri Şahin'i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz. Uzun bir iş birliği bekliyorduk ancak üst üste 4 yenilgi, son 9 maçta alınan tek galibiyet ve Bundesliga'da 10. olmamız nedeniyle mevcut durumda sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı. Maalesef Borussia Dortmund'un bu sezonki sportif hedeflerinin hakkını veremedik." ifadelerini kullandı.

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