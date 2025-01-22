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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından prensip anlaşmasına vardığı santrfor Danylo Sikan, Trabzon'a geldi.

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Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 23 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların da ilgi gösterdiği Sikan, "Trabzonspor, büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan, büyük bir camia. Benim futbol gelişimim, kariyerim, geleceğim için önemli bir adım. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının ne derece büyük taraftar olduğunu biliyorum, bu nedenle Trabzonspor'u seçtim." dedi.

Sikan, hangi mevkide görev yaptığı yönündeki soruya, "Hocamızın beni hangi pozisyonda kullanacağı hakkında konuşacağız. Orijinal pozisyon olarak sorarsanız, santrfor pozisyonundayım. Umuyorum ben de hocamızın uygun gördüğü pozisyonlarda oynayacağım." yanıtını verdi.

Transfer sürecinde bordo-mavili takımda görev yapan Batahov ile görüştüğünü de aktaran Sikan, "Tabii ki kendisiyle konuştuk. O da bana çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük kulüp olduğunu, hedefleri olan camia olduğunu söyledi. Zaten benim de aradığım şeylerden bir tanesi buydu. Hep ofansif ve öne doğru oynamak isteyen kulüp olduğunu, büyük kupalar kazanmak istediğini söyledi. Benim de hedeflerim bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Sikan, Trabzonspor'un gündeminde olan bir diğer Ukraynalı oyuncu Zubkov ile ilgili olarak da "Zamanla göreceğiz. Belki Zubkov da gelecek." dedi.

Ailesinin Ukrayna'da kendisiyle birlikte yaşadığını belirten Sikan, transferinin ardından onların da Türkiye'ye gelebileceğini dile getirdi.

Sikan, bordo-mavili takımın santrforu Banza'nın iyi bir oyuncu olduğunu kaydederek, "İyi bir santrfor olduğunu düşünüyorum. Benim gelişimim adına da iyi bir örnek olacak. Beraber oynamak güzel olacak. Santrfor pozisyonunda iki üç iyi oyuncu varsa bu kulüp için çok olumlu, iyi adım. Ben de gerçekten iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun büyük gelişim gösterdiğini belirten Sikan, "Birçok önemli kulüp var. Bu kulüpler gerçekten büyük kulüpler. Burada futbol hayatın bir parçası ve ben çok olumlu şeyler düşünüyorum." dedi.

Sikan, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giymek istediğini sözlerini ekledi.

Havalimanından kulübe ait araçla ayrılan Sikan'ın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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