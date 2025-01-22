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Arızalanan aracını iterek emniyet şeridine almaya çalıştı! Feci olay

Arızalanan aracını iterek emniyet şeridine almaya çalıştı! Feci olay

İzmir'in Buca ilçesinde arızalanan aracını iterek emniyet şeridine götürmeye çalışırken aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

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Muhammed Taha Akay, Buca Otoyolu Batı Girişi'nde, arızalanan 35 ANG 900 plakalı otomobilini iterek emniyet şeridine almaya çalıştı.

Bu esnada, aynı yönde ilerleyen T.T'nin (28) kullandığı otomobil, Akay'a çarptı.

Sağlık ekipleri, Akay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan T.T. ise hastaneye kaldırıldı.

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