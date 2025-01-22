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Kartalkaya'daki otel yangınında kahreden detay! Yangın esnasında annesini arayıp helallik istemiş

Kartalkaya'daki otel yangınında kahreden detay! Yangın esnasında annesini arayıp helallik istemiş

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin göz göre göre yaşamını yitirdiği otel yangınında kahreden detaylar gelmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY) çalışanın yangın sırasında annesini arayıp helallik istediği öğrenildi.

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Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın esnasında yaptığıyla yürekleri dağladı.

Hayatını kaybeden 76 canımız arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de bulunuyordu.

Eşi üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle Kartalkaya'ya gitmişti

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.



Yangın esnasında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı.

Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları yanarak hayatını kaybetti.

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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