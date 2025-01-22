Cem Küçük yazdı:Yeterlilik belgesi varsa yangından kurtulursun(!)

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye yazarı Cem Küçük bugün kaleme aldığı yazısında "Yangın başladığında itfaiye zamanında gelse bazı ölümler olmayabilirdi... Otelin yangına karşı söndürme tüpleri yok muydu? Bunun gibi sorulacak çok soru var... " dedi.

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"İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yok. Gece 03.37’de başlayan yangına müdahale edilse de ölümlerin önüne geçilemedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor” dedi. Sayın bakan bunu iyi niyetle söylüyor. " ifadelerini kullanan Cem Küçük ülkemizde evraklar sağlamsa her şey tamam gibi bir anlayışın olduğunu söyledi.

Cem Küçük 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

Ancak ülkemizde evraklar sağlamsa her şey tamam gibi bir anlayış var. Kartalkaya’daki otel şehre 45 km uzaklıkta. Üstelik 2.200 rakımda. Yollar açık olsa bile itfaiyenin gelmesi 45 dakika, 1 saat sürer. Bu otelin arka tarafı yarı uçurum. Zaten itfaiye geldiğinde yangın merdivenleriyle söndürme yapıldı. Yangın başladığında itfaiye zamanında gelse bazı ölümler olmayabilirdi...

Otelin yangına karşı söndürme tüpleri yok muydu? Bunun gibi sorulacak çok soru var...

İşte dedim ya, "belge varsa yangın çıksa bile bir şey olmaz" anlayışı var... Ülkemizde verilen evrakların hepsi kâğıt parçası. Dağ başında bir otel. Yanında başka oteller de var. O civarda itfaiye ile alakalı bir alan olması gerekmez mi?

76 can gitti. Ama evraklar tamamdı. Evraklar tamam olunca sorunlar bitiyor(!) O evrakların hepsi kâğıt parçası. Yeterlilik belgesi almış. Almış ama yangına müdahale edememiş. Küçük bir itfaiye aracı olsa fena mı olurdu?

Türkiye’de iyi giden şey çok ama kötü giden şey de çok... İnsan hayatının değeri mesela sıfır. Hiç önemi yok. Ölen öldüğüyle kalıyor. Tedbir alma yok. Her şey masabaşında iyi...

Yeterlilik belgesi varsa her afet ve kazadan kurtuluruz(!)

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