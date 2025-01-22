Cem Yılmaz, Grand Kartal Otel yangını sonrası isyan etti:

76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Sosyal medyada da yaşanan bu korkunç yangın konuşulurken Cem Yılmaz paylaşımıyla dikkat çekti.

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında başlayan korkunç yangında büyük bir felaket yaşandı. Otelde bulunan 238 müşteriden 76'sı hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Yangının ardından başlatılan soruşturma sonucu, olayla bağlantılı olarak 9 kişi gözaltına alındı.

Yangın sırasında oteldeki bazı tatilciler, kendilerini kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Tatile gelen ve dehşeti yaşayan vatandaşlar canlarını kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.

Otelde yangın merdiveni olup olmadığı da tartışma konusu oldu. İhmallerin üzerine ise sosyal medyada pek çok iddia vardı. Sosyal medyada ünlü isimler de yaşananlara isyan etti.

Cem Yılmaz da bir paylaşım yaparak yaşananlara şu sözlerle isyan etti:

"Başımız sağ olsun… Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin."