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ABD Başkanı Trump piskoposun sözlerinden rahatsız oldu

ABD Başkanı Trump piskoposun sözlerinden rahatsız oldu

ABD Başkanı Donald Trump, dua töreninde bir piskoposun, “göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara” merhamet göstermesini istemesinden rahatsız oldu.

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Trump ve ekibi, Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldıkları sırada, töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, yeni başkandan “göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara” merhamet göstermesini istedi.

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada, "(Dua töreni) Çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, piskopos Budde'nin ifadelerine tepki gösterdi.

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump, ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

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