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Çanakkale'de 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Çanakkale'de 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğü 5,2 olduğu belirtildi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan son dakika verilere göre depremin büyüklüğü 5,2 olduğu belirtildi.

Saat 23.38'de meydana gelen depremin 6.62 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Bursa, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Manisa, Aydın başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, kentte oluşan deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekiplerin saha taramalarına başladığını belirten Vali Toraman, "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır.

Çok geçmiş olsun." dedi.

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