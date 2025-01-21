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Galatasaraylıları çıldırtan karar! Top çıktı mı çıkmadı mı?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray, Dinamo Kiev'in bulduğu golde topun dışarıdan çevrildiğine yönelik itirazda bulundu.Abone ol
Dinamo Kiev, Galatasaray ile oynadığı maçta 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu.
Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.