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Bolu'daki otel yangını faciasında 4 kişi gözaltına alındı

Bolu'daki otel yangını faciasında 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İŞLETME SAHİBİNİN DE BULUNDUĞU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Tunç ayrıca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Bakan Tunç, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan yangın sırasında otelin yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilirken otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

Yangının restoran bölümünden çıktığı ifade edilirken otelin konumu nedeniyle alevlere müdahale edilmekte zorlanıldı.

Birçok kişi de oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı.

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