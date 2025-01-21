Bakan Tunç duyurdu! Bolu'daki otel yangını faciasında 4 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını ile ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği otel yangıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, oteldeki bazı kişilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü.