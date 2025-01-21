Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 66 ölü 51 yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişi öldü, 51 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 savcı, 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki 12 katlı bir otelde saat 03.27'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başladığı düşünülen yangın tüm binayı sardı.

Yangına uykularında yakalanan tatilciler can havliyle sarkıttıkları çarşaflarla üst katlardan atladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

66 ölü

Gün ağarınca acı bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğleden sonra yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Yerlikaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan taraftan gerçekleşti. Savcılarımız ve bilirkişi heyeti çalışmalarına başladı. Tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an gözaltı yok. İdari soruşturma olarak çalışmayı biz yapıyoruz. Bunların tamamı incelenecek. Kim ise buna vesile olan, hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrolleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından olumsuz durum bulunmamış. Süreç devam ediyor." dedi.

6 savcı, 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Söndürme çalışmaları

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye intikal etti.

Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Ersoy ile AFAD Başkanı Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.