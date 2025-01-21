Esir takası anlaşması devam ediyor: 4 İsrailli kadın askere karşı 200 Filistinli

Hamas yetkililerinden Nahid el-Fahuri, gelecek günlerde İsrailli 4 esir kadın askere karşı müebbet hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinlinin serbest kalmasını beklediklerini söyledi.

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Hamas yetkilisi Nahid el-Fahuri, gelecek günlerde İsrailli 4 kadın askerin serbest bırakılması karşılığında, 200 Filistinli tutuklunun özgürlüğüne kavuşmasını beklediklerini ifade etti. Hamas'a ait Esirler Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Filistinli direniş gruplarının İsrail ile yaptığı ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması, 25 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Fahuri, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılacak isimlerinin karşı tarafa iletileceğini ve buna karşılık olarak İsrail’in de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesini sunacağını belirtti. 26 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenen takasta, her bir İsrailli asker için 30’u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 50 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak. Eğer İsrailli kadın asker sayısında bir azalma olursa, serbest bırakılacak Filistinli sayısının da düşeceği bildirildi. Ayrıca, bazı serbest kalan Filistinli esirlerin Mısır’a gidebileceği bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.