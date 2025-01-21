BIST 10.043
DOLAR 35,62
EURO 36,91
ALTIN 3.116,70
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci haftanın maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Tüpraş)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Kartalkaya'da otel yangınında görü tanıkları anlattı: Gözümüzün önünde insanlar can verdi
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Meteoroloji o ili uyardı! Gece yarısına kadar sürecek
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Ankara'da özel halk otobüsleri ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Zirve değişmedi! "Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması sonuçlandı
Zirve değişmedi! "Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması sonuçlandı
İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı
İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e beraat
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını yönetecek hakem belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilgi aldı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Bolu'da yangın çıkan otelde Sözcü yazarı da vardı: Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor
Bolu'da yangın çıkan otelde Sözcü yazarı da vardı: Nedim Türkmen'e ulaşılamıyor
Bedelli askerlik için bankalardan kredi seçenekleri
Bedelli askerlik için bankalardan kredi seçenekleri