Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Ege, Batı Akdeniz ve Marmara’nın güneybatısında sağanak bekleniyor. Antalya’da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesine dikkat edilmesi için uyarıda bulunuldu. Sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu tahminlerini açıkladı. Batı kesimlerde yer yer bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatısı ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde ise yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA KARŞI UYARI

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bu durumun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNAN BÖLGELER

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 7 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR HIZI VE YÖNÜ

Rüzgarın, doğu bölgeleri ile Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği açıklandı. Gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden rüzgarın zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.